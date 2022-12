Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Brighton a invins luni, in deplasare, formatia Southampton, scor 3-1, intr-un meci al etapei a 17-a din Premier League. Fulham a dispus, tot in deplasare, de echipa Crystal Palace, scor 3-0, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Azi e Boxing Day in Anglia. Iar 8 partide se joaca azi in etapa a 17-a din Premier League. Primul meci al zilei incepe la 14:30. Tottenham, locul 4, merge pe terenul lui Brentford, locul 10, iar cu o victorie ar ajunge la egalitate de puncte cu Manchester City. Liderul Arsenal va juca de la 22:00 pe…

- Tehnicianul echipei Tottenham, Antonio Conte, a criticat, duminica, reluarea prea rapida a campionatului Angliei dupa Cupa Mondiala din Qatar. Tottenham va juca in Premier League luni, la doar opt zile dupa ce doi dintre fotbalistii sai, francezul Hugo Lloris si argentinianul Cristian Romero au evoluat…

- Victorie de senzație pentru echipa CSU din Suceava in etapa a XIV-a a Ligii Naționale de handbal masculin, prima a returului. Intr-o atmosfera electrizanta creata de cei 300 de spectatori care au incaput in micuța sala de la Liceul cu Program Sportiv, echipa antrenata de Petru Ghervan, Bogdan ...

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…

- Manchester City a caștigat cu Fulham, scor 2-1, in etapa #15 din Premier League. Erling Haaland a adus victoria la ultima faza, dupa ce „cetațenii” jucasera 70 de minute cu om in minus. Campionii Angliei au inceput mai bine meciul și au deschis corul prin Julian Alvarez, inca din minutul 16. Atacantul…

- Diego Costa (34 de ani) a fost eliminat in al 7-lea minut de prelungire din Brighton - Wolverthampton, scor 1-1, din cauza unei lovituri de cap aplicata in figura lui Ben Mee (33 de ani). Diego Costa, „baiatul rau” al fotbalului spaniol, nu a stat mult timp departe de probleme. Revenit in Premier League…

- Cinci meciuri din Premier League s-au disputat in aceasta seara. Derby-ul Manchester United - Tottenham, capul de afiș, a fost caștigat de „diavolii roșii”, 2-0. De la ora 21:30 s-au jucat 4 meciuri sarace in goluri. Southampton a invins la Bournemouth, 1-0, Brentford și Chelsea au remizat alb, iar…