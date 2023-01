Stiri pe aceeasi tema

- Anul Iepurelui de Apa este considerat un an bun și norocos, in care putem recupera multe beneficii pierdute in anul anterior, care a fost anul Tigrului. 2023 va fi un an norocos pentru mai multe zodii din astrologia chineza, favorizate de semnul Iepurelui!Cele mai norocoase zodii favorizate in anul…

- Festivitatile din China dedicate Anului Nou Chinezesc incep in seara zilei de 21 ianuarie. Ca sarbatoare legala, chinezii vor avea sapte zile libere nelucratoare in perioada 21-27 ianuarie 2023.Data Anului Nou Chinezesc se schimba in fiecare an, dar se incadreaza intotdeauna intre 21 ianuarie si 20…

- Pentru cei pasionați de astrologia chineza, trebuie sa știe ca anul 2023 este anul Iepurelui de apa, una dintre cele mai norocoase zodii in astrologia asiatica. Așadar, noul an chinezesc va fi sarbatorit incepand cu data de 22 ianuarie și se va termina pe 9 februarie 2023. Anul Iepurelui va aduce schimbari…

- Seria filatelica dedicata Zodiacului Chinezesc se imbogateste cu o noua emisiune de marci postale ce are ca subiect semnul zodiacal al anului 2023, Iepurele de apa. Potrivit celor de la Romfilatelia, pasionatii de maximafilie pot achizitiona la randul lor o carte postala maxima care completeaza in chip…

- Anul Nou Chinezesc 2023 este sarbatorit duminica, 22 ianuarie, și reprezinta cea mai mare sarbatoare populara din China, incarcata de numeroase semnificații mistice, superstiții și tradiții frumoase.

- Chinezii din toata lumea se pregatesc de sarbatoare. Duminica este pentru ei ultima zi din an, iar de luni trec sub alt semn, cel al Iepurelui. Tonul petrecerii a fost dat deja, informeaza stirileprotv.ro .

- Chinezii au fost avertizați sa nu mearga in vizita la rudele varstnice in timpul sarbatorii de Anul Nou Chinezesc, deoarece Covid se raspandește rapid in orașe și zonele rurale sarace, scrie The Guardian.

- Anul Nou Chinezesc 2023 este anul Iepurelui, o zodie considerata norocoasa in astrologia chineza, dar și foarte prudenta. Noul an chinezesc ne poate implini multe dorințe pe care le-am amanat in 2022, dar trebuie sa fim atenți la ceea ce ne dorim! Cuprins: Zodia Iepurelui, ce previziuni anunța Cum este…