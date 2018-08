Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 25 august 2018, incepand cu ora 21.30, va asteptam in Piata Ovidiu, la un spectacol eveniment. "Sub semnul Centenarului" celebreaza valorile reale ale Romaniei mari, de acum 100 de ani si din prezent, si reuneste muzica, poezia, traditiile, dansul popular, dansul contemporan si artele vizuale,…

- Violonistul Gabriel Croitorul cu ''vioara lui Enescu'' va fi invitatul special al spectacolului-eveniment ''Sub semnul Centenarului'' ce va avea loc sambata la Constanta, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Orchestra Simfonica Bucuresti. ''Vioara lui Enescu…

- Sute de turiști și localnici au fost spectatorii unui spectacol susținut, in fața Cazinoului din Constanța, de Orchestra Simfonica Bucuresti in cadrului unui eveniment in premiera naționala in care Regina Maria este celebrata in anul sarbatoririi Centenarul Marii Uniri. Imobilul emblema al Constanței…

- Un eveniment in premiera nationala ii asteapta pe constanteni in acest weekend. Cazinoul din Constanta se va intoarce la stralucirea de altadata, datorita celor mai noi tendinte de videomapping. "Unirea Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilorldquo; este o manifestare in care Regina Maria, una dintre…

- Faleza Cazino și Piața Ovidiu din Constanța gazduiesc inca o data, in perioada 26 iulie – 19 august Filme in aer liber. De joi pana duminica, de la 21:00, vor fi proiectate in aer liber pe marele ecran 16 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor iar intrarea este libera pentru public in…

- In acest moment are loc inaugurarea consulatului onorific al Estoniei la Constanta.La eveniment participa primul ministru al Estoniei, Juri Ratas, primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, rectorul Universitatii Ovidius, profesor universitar Sorin…