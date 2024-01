Stiri pe aceeasi tema

- Eleva aflata in coma dupa prabusirea partiala a cladirii internatului Liceului Teoretic Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc a decedat marti, la Targu Mureș. Purtatorul de cuvant al SCJU Targu Mures, Mariana Negoita, a anunțat intr-un comunicat ca decesul s-a produs in jurul orei 15,30. Eleva din Odorheiu…

- Au fost publicate datele privind costurile coșului minim in Romania Sursa articolului: Costul vieții, in Romania, exorbitant: O familie cu doi copii are nevoie de minimum 10.000 de lei ca sa supraviețuiasca Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Presedinta Ungariei Novak Katalin se afla intr-o vizita privata in Romania, ea postand pe pagina de Facebook imagini din Cheile Virghisului si de la meciul de hochei Corona Brasov – CS Miercurea Ciuc. De asemenea a aparut intr-o imagine la Madaraș in județul Harghita. Novak a postat o prima imagine…

- Teatru la Cinema ii invita pe piteșteni sa urmareasca in weekend, proiectate pe marele ecran al cinematografului, doua spectacole pentru copii. Sambata, 16 decembrie, de la ora 11, va fi teatru de papuși – „Povestea lui Pinocchio”, iar duminica, 17 decembrie, de la ora 11, spectacolul-eveniment „Poveste…

- Teatru la Cinema ii invita pe piteșteni sa urmareasca, proiectate pe marele ecran al cinematografului, spectacolul de teatru de papuși „Povestea lui Pinocchio”, sambata, 11 noiembrie, de la ora 11, si musicalul pentru copii „Erus și Valea Iubirii”, a celebrei Opere Comice pentru Copii, duminica, 12…

- Teatru la Cinema ii invita pe pitesteni sa urmareasca, proiectat pe marele ecran al cinematografului, musicalul pentru copii „Erus și Valea Iubirii”, a celebrei Opere Comice pentru Copii, sambata, 28 octombrie, de la ora 11, precum si spectacolul cu papusi „Cei trei purceluși”, duminica, 28 octombrie,…

- (P) Maratonul Grozaviilor, in weekend, la Alba Mall. Targ de jucarii, spectacol de teatru pentru copii, magie. PROGRAM Weekend-ul acesta sunteți așteptați la Maratonul Grozaviilor, in Alba Mall. O singura zi pentru grozavii? Am considerat ca e prea puțin pentru a sarbatori distracția și zambetele. De…