- Guvernul a aprobat vineri, o hotarare prin care ziua de luni 29 noiembrie este declarata zi libera nelucratoare, astfel ca angajații instituțiilor publice vor avea parte de o minivacanța de cinci zile cu ocazia Sfantului Andrei și Zilei Naționale a Romaniei. Prin aceasta hotarare, se face punte intre…

- Curg lacrimi pentru indragitul interpret Benone Sinulescu, care s-a stins ieri, dupa o suferința mai lunga. Moartea artistului a lasat in urma multa tristețe. Lumea muzicii populare e din nou in doliu.

- Patinoarul artificial din Suceava, de pe str. Universitații, se va redeschide sambata, 27 noiembrie 2021, in ajunul Zilei Bucovinei. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca intrarea la patinoar va fi gratuita in zilele de sambata, 27 noiembrie și duminica, 28 noiembrie. Ion Lungu a amintit ca patinoarul…

- In perioada 18 - 24 octombrie 2021, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au fost notificate 552 evenimente cu documentarea a 574 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 33.015 de traversari, dintre care cele mai multe au fost efectuate de catre moldoveni pe sensul de ieșire din țara. Astfel, potrivit informației oferite de catre Poliția de Frontiera, in doar 24 de ore 16.426…

- Germania a inclus Republica Moldova in lista țarilor cu incidența ridicata a cazurilor de infectari cu coronavirus. Astfel, cei care intenționeaza sa calatoreasca in aceasta țara trebuie sa țina cont de noile condiții de intrare.

- Primaria Pitești organizeaza prin Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești, in colaborare cu Teatrul particular “Vasilache” din București, doua piese de teatru in data de 18 septembrie. Prima dintre ele reprezinta un spectacol de teatru pentru copii denumit “AventurileluiApolodor”. Distribuția…

- Centrul Cultural Pitești incepe o nou serie de cursuri pentru copii. Centrul Cultural Pitești organizeaza și gazduiește in imobilul Casa Carții o serie de cursuri de cultivare a aptitudinilor artistice și intelectuale: Curs de Șah, orele 16.30 -18.00; Coordonator: instructor Andrei Radulescu (Sala Multifuncționala)…