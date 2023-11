Ovidiu Marian Barbier, fost director adjunct al CNAIR, desființeaza lucrarile de la podul peste Dunare de la Braila. El spune ca tot asfaltul și hidroizolația trebuie inlocuite. Un fost director adjunct al CNAIR, Ovidiu Marian Barbier, a scris pe pagina sa de Facebook un text in care desființeaza lucrarile facute la podul peste Dunare de la Braila: tot asfaltul și hidroizolația trebuie inlocuite. El a scris inca din 2022 ca erau „semnale” ca bitumul folosit este la standarde minime. In plus, Barbier arata ca, de la inceput, proiectul podului a fost aprobat de CNAIR fara „ștampila verificatorilor”. …