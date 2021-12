Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile de reglementare din sectorul sanatatii al Uniunii Europene recommanda administrarea combinata a vaccinurilor pentru Covid-19, atat in privinta dozelor initiale cat si al rapelurilor, in timp ce numarul infectiilor este in crestere inainte de Craciun, transmite Reuters preluat de news.ro…

- EMA a precizat ca are nevoie de mai multe detalii pentru a afla daca noua tulpina, care prezinta numeroase mutatii, ar putea sa evite actiunea neutralizanta a celor patru vaccinuri anti-COVID-19 autorizate pana in prezent in Uniunea Europeana, relateaza AFP, citat de Agerpres."Supraveghem cu atentie…

- Prima opțiune recomandata este administrarea unui ser ARN mesager, insa este și acceptata varianta unei a doua doze de la același producator. Vaccinul anti-Covid produs de compania Johnson & Johnson este ultimul de acest tip aprobat in Uniunea Europeana, dupa celelalte trei seruri produse de Pfizer/BioNTech,…

- O noua echipa de medici și asistenți din Republica Moldova ajunge luni la spitalul modular din Letcani, judetul Iasi, pentru a ajuta la tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. 20 de medici si asistente medicale, precum si 7 paramedici, vor ajunge astazi in Romania, a anuntat Ministerul moldovean…

- In actualul context epidemiologic, specialistii recomanda in continuare vaccinarea populatiei atat cu prima cat si cu a treia doza de vaccin anti-Covid. Presedintele Societații Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a declarat ca se recomanda evitarea aglomerarilor si purtarea corecta a mastii de protectie.…

- Suedia va incepe sa administreze doze de supra-rapel ("booster") cu vaccinuri anti-COVID-19 rezidentilor de peste 65 de ani si angajatilor din sectorul asistentei medicale si intentioneaza sa extinda gradual inocularile cu astfel de doze suplimentare pentru mai multe categorii populationale in lunile…

- Fara un program național de natalitate in ultimii 30 de ani, Romania are o tranziție demografica extrem de rapida, conform specialiștilor. Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori…

- Specialiștii au transmis ca este indicat sa purtam maști de protecție, mai ales in partea de vest, acolo unde poluarea va fi mai mare. Vulcanul La Palma a inceput sa erupa in urma cu o saptamana și a impraștiat in aer cantitați foarte mari de cenușa și gaze toxice care afecteaza grav calitatea aerului. "A…