- Chiar daca restricțiile au fost ridicate si varianta actuala a virusului SARS-CoV-2 se manifesta, in general, printr-o simptomatologie mai ușoara, Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș atrage atenția ca pericolul nu a disparut in totalitate. „Indemnam la prudența și responsabilitate individuala”,…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a anunțat ca, in urma unor sesizari legate de „o serie de neconformitați in cadrul unor unitați de invațamant privat preșcolar (creșe, gradinițe) din Timișoara, inspectorii Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Timiș au efectuat verificari…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa corespunzatoare unui numar de 64.060 de persoane. Este vorba despre persoanele care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 25 octombrie…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a distribuit medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Bonurile vor ajunge la 13.390 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 14-25 octombrie. „Indemnam persoanele vaccinate cu schema…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 20 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,04 in scadere fata de duminica cand era 1.07. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,42 cat a fost pe 18 decembrie, la 1,36. Daca duminica…