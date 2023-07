Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ridicata temperatura globala masurata vreodata a fost inregistrata in aceasta saptamana potrivit datelor furnizate de doua agenții de monitorizare a climei. Experții avertizeaza insa ca recordul ar putea fi doborat de mai multe ori in acest an, relateaza CNN.Temperatura medie globala a ajuns…

- Prețurile ridicate la energie și incertitudinile cauzate de razboiul din Ucraina pun la incercare capacitatea companiilor din Uniunea Europeana de a investi in masuri de combatere a schimbarilor climatice, arata un studiu al Bancii Europene de Investiții (BEI). In Europa Centrala și de Est, companiile…

- Cercetatorii au efectuat o analiza ADN a aerului adunat cu ajutorul unui avion. Rezultatele au fost interesante, relateaza gazeta.ru cu referire la PeerJ Life and Environment. Timp de 10 ani, oamenii de știința au stapinit tehnologia captarii ADN-ului din mediu. El poate fi prelevat din particule de…

- Oamenii de stiinta au o explicatie inedita pentru cauza fenomenului, dar insista ca este nevoie de cercetari suplimentare pentru a clarifica acest aspect.Evenimentul, denumit AT2021lwx, nu este totuși cel mai stralucitor inregistrat vreodata. "Recordul" il detine o explozie de raze gamma GRB221009A…

- Fostului premier, Vlad Filat, afirma ca rezultatele alegerilor din Gagauzia sunt extrem de periculoase pentru Republica Moldova și viitorul ei european. „Sunt efectul direct al guvernarii Maiei Sandu și PAS. O foarte proasta guvernare, țafna cu care trateaza oamenii și celelalte partide, neputința de…

- Lumea ar putea depasi, in 2023 sau in 2024, actualul record de temperatura medie, din cauza schimbarilor climatice, dar si a revenirii fenomenului meteorologic El Nino, spun oamenii de stiinta din domeniul climei. Lumea ar putea depasi, in 2023 sau in 2024, actualul record de temperatura medie, din…

- Modelele climatologice sugereaza ca dupa trei ani de manifestare a tiparelor meteorologice asociate cu fenomenul La Nina in Oceanul Pacific, care scad in general usor temperaturile globale, omenirea ar putea sa asiste la revenirea fenomenului El Nino, omologul sau mai clad, in a doua jumatate a acestui…

- Oamenii luau cu droguri halucinogene in Spania in urma cu aproximativ 3.000 de ani, potrivit unor noi cercetari, scrie BBC. Oamenii de știința spun ca parul provenit dintr-un sit funerar din Menorca arata ca civilizațiile umane antice foloseau droguri derivate din plante și arbuști. Se crede ca aceasta…