Specialiști din 13 țări anchetează crimele de război din Ucraina 13 state, alaturi de Ucraina, au lansat deja o ancheta privind crimele de razboi comise de Federația Rusa, in urma razboiului declanșat pe 24 februarie. Acest lucru a fost raportat de procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, pe (1) Facebook , relateaza Ukrinform (ukrinform.ua) . Venediktova a menționat ca comunitatea mondiala este unita in gasirea celor mai eficiente mecanisme de a aduce Rusia in fața justiției internaționale pentru atrocitațile din Ucraina. Ea a informat ca sprijinul și asistența partenerilor noștri sunt acum de neprețuit. „Avem deja o echipa de experți din Statele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

