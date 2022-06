UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea lucrarilor in cadrul proiectului „ Spațiu multifuncțional pentru activitați sportive și recreaționale al Municipiului Drobeta Turnu Severin" (tenis, baschet, minifotbal,fitness in aer liber), COD SMIS 2014- 129498. Evenimentpublicitate