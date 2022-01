Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac joi dimineața 56 de percheziții domiciliare in mai multe județe din țara intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare. Un barbat ar fi intrat in doua centre de vaccinare și ar fi modificat datele unor persoane vaccinate cu ale altora nevaccinate. Potrivit…

- Politistii lugojeni impreuna cu colegii lor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J Timis au pus capat unor afaceri ilegale care aveau loc chiar in piata. Joi dimineata, oamenii legii au facut sase perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile.…

- Petru Roman se poate intoarce in funcția de primar al orașului Deta, dupa ce instanța a anulat ordinul fostului prefect de Timiș, Zoltan Nemeth, prin care a fost eliberat din funcție. In plus, Roman trebuie sa incaseze salariul din momentul in care mandatul lui a incetat pana cand va prelua din nou…

- Municipiul Bucuresti se afla, luni, pe primul loc in topul negativ al judetelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu noul coronavirus. Judetul Cluj ocupa locul II, iar pe locul al III-lea se afla Timis.

- Un barbat a fost injunghiat și impușcat, vineri seara, la Arad. Agresorul a fost prins, noaptea trecuta, intr-o mașina care se deplasa spre centura orașului Lugoj, județul Timiș. Potrivit Poliției...

- Hoții au dat atacul la punctul de lucru Cargus din Remetea Mare, in noaptea de marți spre miercuri. Au forțat ușa cu o ranga și au reușit sa fure o suma mare de bani din seiful firmei de curierat.

- Un barbat de 51 de ani din municipiul Lugoj, judetul Timis, care trebuia sa se afle in carantina in localitatea de domiciliu, a fost depistat de catre jandarmi la peste 470 de kilometri de casa, in gara Bistrita Nord, potrivit informarii remise vineri de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud,…