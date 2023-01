Spărgători de locuinţe, minori, băgaţi după gratii Doi minori care au spart mai multe locuinte din Belcesti au fost arestati de catre autoritati. Cei doi sunt autorii mai multor furturi care au avut loc in perioada mai - ianuarie. „In cadrul activitatilor derulate pentru identificarea celor care comit furturi din locuinte pe raza comunei Belcesti, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Harlau si Postului de Politie Belcesti au identificat doi minori, cu varste de 15 si 16 ani, din localitate, stabilind participatia fiecaruia la comiterea faptelor. Cei doi sunt cercetati pentru comiterea mai multor furturi din locuinte, savarsite pe raza comunei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

