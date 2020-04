Sparangheliștii lui Merkel au mai mulți apărători decât medicii 1. Haideți, ma, baieți, ințelegeți-va mai repede in privința vaccinului și a ordinii in care ne faceți recensamantul cu seringa! Și pe urma treceți iute, prin toate Parlamentele, legile alea – știți voi despre ce-i vorba. Eu nu consider ca aceasta Corona ar fi o gripa ușoara. Din contra, e o gripa cu sufocare, e […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

