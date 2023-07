Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz (Spania, locul 1 ATP) a caștigat in premiera turneul de la Wimbledon, dupa o finala de cinci seturi cu Novak Djokovic (Serbia, 2 ATP). La doar 20 de ani, Alcazar a intrerupt seria de patru finale consecutive caștigate de Djokovic la Wimbledon. Spanionul s-a impus in finala turneului de…

- Spaniolul Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) a parut emoționat, duminica, la festivitatea de premiere, dupa ce l-a invins pe sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) in finala de la Wimbledon și a caștigat in premiera trofeul pe iarba londoneza.„E un vis devenit realitate. Dar și daca pierdeam, aș fi…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.Foto: Reuters

- Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial al tenisului masculin, calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in trei seturi pe rusul Daniil Medvedev, a afirmat ca finala cu "legenda" Novak Djokovic reprezinta pentru el "o motivatie suplimentara", informeaza…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Novak Djokovic, din nou in finala Wimbledon! Sarbul a trecut de italianul Jannik Sinner in trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee de Mare Slem, detinut de australianca Margaret Court (24), noteaza Agerpres.…

- Tenismanul italian Jannik Sinner, locul 8 mondial, s-a calificat marti in prima lui semifinala de Mare Slem, dominandu-l pe rusul Roman Safiulin (92 ATP), 6-4, 3-6, 6-2, 6-2, marti la Wimbledon, informeaza agentia France-Presse.Ajuns anul trecut in sferturi de finala la Openul Australiei, Wimbledon…

- Jan Choinski, locul 167 ATP, e un jucator de tenis german, care are și cetațenie britanica și care iși va vedea luni, pentru prima data, visul implinit: e prezent pe tabloul principal al Turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Drumul sau pana aici a fost unul fabulos și a inceput intr-un cu totul alt…