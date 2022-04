Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi niciun stat din lume nu a recunoscut acțiunile intreprinse de Rusia in Ucraina ca fiind acte de genocid. Dar asta s-a schimbat, odata cu decizia a doua state europene asupra acestui aspect. Cele doua state europene au legiferat faptul ca acțiunile Rusiei sunt catalogate ca fiind acte de…

- In decizia instantei se arata ca s a admis cererea formulata de debitoarea SC Ecserv Interprod SRL si dispune deschiderea procedurii insolventei Unul dintre cele mai importante contracte derulate de Ecserv Interprod SRL este cel referitor la renovarea sediului Serviciului de Impozite si Taxe Locale…

- Veste trista pentru toți pasionații de automobile din Europa. Nissan GT-R, cel mai puternic și mai admirat model al niponilor, a ajuns la sfarșit de drum pe Batranul Continent. Incepand din acest an, GT-R nu va mai fi vandut in Europa, insa va ramane disponibil in Japonia și in Statele Unite. Motivul…

- Daca știți oameni din Ucraina care cauta cazare in drumul lor prin Europa, folosiți https://www.shelter4ua.com . Eu am avut nevoie sa gasesc cazare pentru la noapte in Berlin pentru o femeie și doi copii. Am intrat pe site, am gasit adresele exacte, am vazut care erau locurile cele mai apropiate de…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis arestarea preventiva a unui barbat, de 43 de ani, acuzat de omor Cel in cauza este suspectat ca, la data de 20 februarie 2022, intr o casa din municipiul Constanta, barbatul ar fi ucis in bataie o femeie, de 74 de ani. Se pare ca fapta ar fi avut loc pe…

- „Instanța admite plangerea formulata de petentul-inculpat Mihai Chirica impotriva ordonantei procurorului de luare a masurii preventive a controlului judiciar din 4 februarie 2022 data in dosarul nr.3/P/2022 al Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi, cercetat pentru comiterea infractiunilor…

- Studiu din Norvegia: COVID exista in Europa cu cateva saptamani inainte de primele cazuri confirmate oficial. Cum s-a descoperit Ipoteza șocanta a unui studiu nrovegian: COVID exista deja in Europa cu cateva saptamani inainte de primele cazuri confirmate. Studiul a fost posibil in Norvegia, acolo unde…