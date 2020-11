Spaniola nu va mai fi limba oficială a Spaniei (National Review) Ar putea parea un titlu dintr-un ziar de satira dar nu este: spaniola nu va mai fi limba oficiala a statului spaniol sau &"lingua franca&" (comuna) în învațamânt, masura fiind inclusa în noua lege a educației elaborata de guvernul socialist, scrie National Review.



Razboiul declarat limbii spaniole este rascumpararea platita de premierul socialist Pedro Sánchez naționaliștilor catalani din ERC (un partid care la nivel național reprezinta 3% din alegatorii spanioli) în schimbul votului lor pentru a trece legea bugetului.



Potrivit noii legi, singura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania va incepe un program de vaccinare la scara larga impotriva coronavirusului in ianuarie și se așteapta sa acopere o parte substanțiala a populației in șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters, citata de Hotnews.El a spus ca Spania și Germania sunt primele state…

- O mare parte din populația Spaniei va fi vaccinata impotriva noului coronavirus pana la sfarsitul primului semestru al anului viitor. Anunțul a fost facut de Pedro Sanchez, premierul spaniol, potrivit Reuters.„Previziunile noastre sunt ca, in toate scenariile rezonabile, o parte foarte substantiala…

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a declarat vineri ca o parte "foarte substantiala" a populatiei Spaniei va fi vaccinata impotriva COVID-19 pana la sfarsitul primului semestru al anului viitor, relateaza AFP. In cadrul unei alocutiuni in provincia La Rioja, Sanchez a declarat ca Spania va fi…

- Deputații spanioli au aprobat joi prin vot solicitarea premierului Pedro Sanchez, privind instituirea starii de urgența sanitara timp de șase luni pe întreg teritoriul Spaniei pentru a frîna transmiterea galopanta a noului coronavirus. …

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat duminica instituirea starii de alerta, echivalentul starii de urgenta sanitara, pe intreg teritoriul Spaniei, masura insotita de interzicerea circulatiei pe timpul noptii, pentru a incerca sa atenueze raspandirea accelerata a coronavirusului. Se impune lockdown-ul…

- Spania intra iar in stare de urgența. Guvernul impune noi restricții valabile pana in mai 2021 Spania a revenit la starea de urgența din cauza exploziei de cazuri de Covid-19 in aceasta țara. Premierul spaniol a anunțat ca va cere aliaților parlamentari sa sprijine prelungirea starii de urgența timp…

- Autoritatile din Catalonia au anuntat miercuri ca, incepand de joi seara, barurile si restaurantele vor fi inchise in aceasta regiune spaniola pentru o perioada de 15 zile, pentru a opri epidemia de COVID-19, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Anuntul privind aceasta masura drastica…

- "Toate astea s-ar rezolva cu un glont in ceafa lui Pedro Sanchez (n. r. premierul Spaniei)", scria barbatul pe una dintre paginile sale. Politia transmite ca acesta s-ar fi dat si drept oficial spaniol si ar fi contactat telefonic diferite spitale, cluburi de fotbal si alte institutii, pentru…