- Cabinetul de miniștri al Spaniei l-a demis pe șeful Centrului Național de Informații, Paz Esteban, din cauza unui scandal care implica interceptarea telefoanelor mobile ale oficialilor guvernamentali folosind programul spion Pegasus, relateaza ziarul El Pais. {{614349}}Potrivit publicației, autoritațile…

- Sefa serviciilor secrete spaniole, Paz Esteban, a fost demisa marti, de Guvern, in urma scandalului izbucnit cu privire la programul de spionaj Pegasus detectat in telefonul mobil al premierului Pedro Sanchez si in cele ale separatistilor catalani, potrivit mai multor surse mass-media spaniole, citate…

- Spionaj la nivel inalt in Spania. Premierul Pedro Sanchez și ministrul Apararii, Margarita Robles, sunt victime ale ascultarilor ilegale. In telefoanele lor a fost detectat programul de spionaj Pegasus.

- Inspectorul general al Politie Romane, Benone-Marian Matei, si generalul Marian Paul Hapau, director al Directiei generale de informatii a apararii (DGIA – serviciul secret al Armatei romane), nu s-au prezentat la audierile de marti, 12 aprilie, din Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a suferit un atac de cord. Prin urmare, el nu a mai aparut la evenimentele oficiale de la jumatatea lunii martie, a declarat Anton Gerșcenko, consilier al șefului Ministerului de Interne al Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia lucreaza la doua optiuni pentru santaj nuclear, in special la incendierea la scara larga a padurilor radioactive sau utilizarea artileriei asupra unei instalatii de depozitare nucleara, a declarat generalul de brigada Kirill Budanov, seful Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean…

- O tabara pentru refugiați din Ucraina va fi in județul Suceava, a anunțat prefectul județului, Alexandru Moldovan. Aici vor fi primiți civili care s-ar pune la adapost de razboiul din Ucraina. Romania are o frontiera terestra de 600 de kilometri cu Ucraina. La granița Ucrainei ar putea sosi civili ucraineni…