Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela, candva cea mai bogata tara din America Latina gratie rezervelor semnificative de petrol, se confrunta de cativa ani cu o criza economica foarte grava. Populatia e nevoita sa indure hiperinflatie, penurie de alimente si saracie lucie pentru majoritatea locuitorilor. In plus, infractiunile…

- Noul premier spaniol Pedro Sanchez si cancelarul federal german Angela Merkel au afisat sambata, in Spania, o buna intelegere asupra problemei migratiei si au convenit ca Marocul sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea UE, in calitate de tara de origine si de tranzit pentru migranti, informeaza…

- Intalnirea informala dintre Merkel si Sanchez va avea loc sambata si duminica in parcul national Donana, din apropiere de Sevilia, potrivit unui anunt al guvernului spaniol. Germania si Spania au ''un demers comun'' in problema migratiei, au indicat oficiali. Pe agenda discutiilor…

- Chile a devenit vineri prima tara din America Latina care interzice in totalitate vanzarea pungilor din plastic in magazine, informeaza AFP. 'Vreau sa imi impartasesc bucuria cu voi: incepand de astazi, legea este promulgata', a declarat presedintele chilian Sebastian Pinera, reprezentant…

- Chile a devenit vineri prima tara din America Latina care interzice in totalitate vanzarea pungilor din plastic in magazine, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Vreau sa imi impartasesc bucuria cu voi: incepand de astazi, legea este promulgata", a declarat presedintele chilian Sebastian…

- Cetațenii Venezuelei parasesc masiv țara aflata intr-o criza economica severa. Peste 5.000 de oameni ajung peste granițe zilnic, aceasta cea mai mare migrație din America Latina in ultimelele decenii. Oamenii ajung sa lucreze peste hotare ilegal și se prorstitueaza, arata Washington Post . Meseriașii…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat luni, la prezentarea bilantului dupa sase luni de guvernare, ca criticile referitoare la lipsa investitiilor au fost nefondate, in contextul in care bugetul alocat acestora a crescut cu peste 50% in primul semestru, la 9,1 miliarde lei, fata de primele sase luni…

- Opoziția anunța ca a strans suficiente voturi pentru a trece de Parlament moțiunea de cenzura care ar rezulta in demiterea actualului Guvern. Astfel, criza politica prin care trece Spania ar putea ajunge, cel puțin in aparența, la un final, prin inlocuirea premierului, dar unele voci avertizeaza ca…