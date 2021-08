Spania se topește - temperaturi de peste 44 de grade. Avertismentul primit de locuitori Majoritatea teritoriului Spaniei se afla in alerta de canicula cu temperaturi care ar putea depasi joi 42 de grade si peste 44 de grade in zilele urmatoare, mai ales in regiunile Aragon si Catalonia (nord-est), pe langa producerea de furtuni cu precadere in zonele de munte, potrivit EFE, conform AGERPRES. In provincia Zaragoza (Aragon) termometrele ar putea urca joi pana la 43 de grade si pana la 42 de grade in Lerida (Catalonia).

Vor depasi de asemenea 40 de grade in Andaluzia (sud) si La Rioja (nordul tarii).



Doar regiunile din nord vor fi scutite de valul de caldura, cel mai

