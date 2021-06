Stiri pe aceeasi tema

- Un plan spaniol de 10 miliarde de euro are ca scop salvarea vietii rurale intr-o tara in care 42% dintre sate sunt expuse riscului de depopulare, fata de o medie de 10% in Uniunea Europeana. Astfel, potrivit Reuters, in locul vacantelor traditionale pe nisip si la mare, turistii straini sunt invitati…

- Guvernul de la Madrid acuza autoritațile de la Rabat ca i-au lasat pe migranți sa treaca in teritoriul spaniol. Peste 4000 de migranți prinși de armata regala au fost deja trimiși inapoi.

- Spania va ridica restricțiile pentru calatorii din Marea Britanie incepand de luni, scrie BBC. Guvernul de la Madrid a anunțat ca Marea Britanie și Japonia se vor afla pe lista țarilor ai caror cetațeni nu sunt afectați de restricțiile privind calatoriile neesențiale in UE. Alte țari UE prefera sa mai…

- Guvernul spaniol a organizat la Madrid o reuniune de urgența ca sa gaseasca soluții pentru rezolvarea crizei. Ministrul de Externe spaniol spune ca a discutat și cu ceilalți oficiali europeni, care s-au aratat foarte ingrijorați. Asta pentru ca problema migrației este una sensibila la nivelul UE. Spania…

- Companiile care livreaza mancare in Spania au la dispozitie trei luni pentru a-si transforma curierii in angajati cu carte de munca, conform unor noi reguli adoptate marti de Guvernul de la Madrid, care reprezinta primele legi din Europa care reglementeaza drepturilor muncitorilor din asa numita…

- Pana in 2025, Guvernul de la Madrid vrea sa introduca un sitem de taxare pentru autostrazi. Directorul Sergi Sauri spune ca in unele tari deja exista un sistem de taxare. Si da solutia: "Platesti in...

- Spania isi propune sa redeschida granitele pentru turistii straini incepand cu luna iunie, sub schema certificatului de sanatate digital Covid, a spus Fernando Valdes, secretar de stat in Ministerul Turismului, scrie The Guardian, citat de news.ro. Valdes a declarat marti, la summit-ul Consiliului Mondial…

- Intre cei care ar putea beneficia de aceste ajutoare sunt și romanii rezidenți in Spania, 40.000 dintre ei fiind persoane fizice autorizate (PFA). Conform RRA , obligația celor care primesc aceste ajutoare este sa iși continue activitatea pana in iunie 2022. De asemenea, companiilor le sunt interzise…