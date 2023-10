Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anulat calatoria planificata pentru joi in Spania pentru a participa la summitul Comunitatii Politice Europene de la Granada din cauza unei "raceli", au relatat miercuri mai multe media turce, in timp ce media de la Baku au transmis ca presedintele azer Ilham…

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion si pile de combustibil, pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu va masuri puternice, arata un document pregatit pentru liderii UE, transmite Reuters.Documentul,…

- Documentul, obtinut de Reuters, va sta la baza discutiilor privind securitatea economica a Europei in cadrul unei intalniri a liderilor UE care va avea loc la Granada, in Spania, pe 5 octombrie. Ingrijorati de cresterea asertivitatii globale si a ponderii economice a Chinei, liderii vor discuta propunerile…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma intr-un interviu pentru Der Standard, ca intentioneaza sa dea in judecata Austria cerand daune la Curtea Europeana de Justitie, daca guvernul austriac va insista sa blocheze aderarea Romaniei la Schengen. STANDARD: Ce strategie aveti pentru a-l convinge pe…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a anulat participarea la summitul G20 din 9-10 septembrie de la New Delhi dupa ce joi a fost depistat pozitiv la COVID-19, a anuntat guvernul intr-un comunicat, transmite AFP.Sanchez 'a fost declarat pozitiv in aceasta dupa-amiaza la testul obligatoriu pentru…

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…

- Zile toride in Europa, cu temperaturi de peste 41 de grade in multe regiuni. Arsita si vantul fierbinte au provocat incendii de padure in Spania. Pompierii lupta cu flacarile care amenința sute de locuințe.

- Potrivit unor noi cercetari, pana la 61.000 de persoane ar fi murit vara trecuta in urma valurilor de caldura sufocante din Europa, ceea ce sugereaza ca eforturile de pregatire a țarilor pentru temperaturi ridicate nu sunt suficiente. Noua cercetare sugereaza ca decesele au fost cauzate de caldura in…