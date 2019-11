Stiri pe aceeasi tema

- SPANIA - ROMANIA. Cosmin Contra a vorbit, in conferința de la Madrid, despre viitorul sau pe banca „naționalei”, chiar daca s-a ferit sa ofere un raspuns concret: „In acest moment, sunt așa și așa”. Discuția decisiva ar urma sa aiba loc la finele saptamanii viitoare, a adaugat selecționerul. „Nu vorbim…

- In fața a 50.000 de oameni, Romania a pierdut azi, pe Arena Naționala, cu Suedia, dupa un joc mizerabil. Partida cu Spania de luni, de la ora 21.45, pe stadionul ”Wanda Metropolitano” din Madrid, e doar de palmares. Romania mai are o șansa sa se califice la Euro 2020 indiferent de rezultatul cu Suedia.…

- Partida cu Suedia are loc azi, de la ora 21.45, pe Arena Nationala din București, iar cea cu Spania pe 18 noiembrie, de la ora 21.45, pe stadionul ”Wanda Metropolitano” din Madrid. Sunt meciurile decisive pentru calificarea la Euro 2020. Romania - Suedia 0-2 Foto: Vlad Chirea LIVE, AICI. Suporterii…

- Partida cu Suedia va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21.45, pe Arena Nationala din București, iar cea cu Spania pe 18 noiembrie, de la ora 21.45, pe stadionul ”Wanda Metropolitano” din Madrid. Sunt meciurile decisive pentru calificarea la Euro 2020. Romania - Suedia 0-1 (21.45, Pro TV) LIVE, AICI.…

- ROMANIA SUEDIA. Potrivit FRF, alti "tricolori" au votat in strainatate, iar altii prin corespondenta sau in orasele din tara unde joaca astazi. ROMANIA SUEDIA BILETE. FRF, anunt de ultima ora: ROMANIA - SUEDIA SOLD OUT! ROMANIA SUEDIA. In preliminariile Campionatului European din 2020,…

- In urma dialogului dintre staff-ul medical al echipei naționale și cel al Galatei, primul diagnostic pentru Florin Andone este de leziune parțiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept. "In aceste condiții, din pacate, Andone este inapt pentru partidele Romaniei cu Suedia…

- Razvan Burleanu a reactionat dupa ce tot mai multe zvonuri anunta demiterea lui Cosmin Contra de la echipa nationala, precum si demararea negocierilor cu mai multi antrenori, printre care si Gica Hagi. Cosmin Contra a anuntat lista convocarilor preliminare din strainatate pentru partidele…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, i-a criticat pe cei responsabilii cu ingrijirea gazonului de pe Arena Naționala inaintea meciului Romania - Spania. ”Am vazut ca nu arata prea bine gazonul, ceea ce e trist. Am vazut dupa antrenamentul nostru, n-a trebuit sa mai aștept și antrenamentul Spaniei”, a…