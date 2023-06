Spania renunță la obligativitatea purtării măștii sanitare Spania ridica ultima sa masura privind obligativitatea purtarii maștii sanitare in farmacii, spitale și camine de batrani, la 3 ani de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, a anunțat Ministerul Sanatații de la Madrid, scrie Rador. Masura trebuie aprobata insa in ședința de guvern din aceasta saptamana. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 26 iunie - Occidentului prin atacarea țarilor baltice - consilierul președintelui lituanian 00:08 2461 Casa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- La trei ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, Spania ridica ultima sa masura privind obligativitatea purtarii mastii sanitare in farmacii, spitale si caminele de batrani, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza dpa.Dupa ce Ministerul Sanatatii a fost de acord asupra acestei decizii cu…

- La trei ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, Spania ridica ultima sa masura privind obligativitatea purtarii mastii sanitare in farmacii, spitale si caminele de batrani, a anuntat Ministerul Sanatatii.

