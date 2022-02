Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastilor de protectie in aer liber nu va mai fi obligatorie in Spania, incepand de marti, informeaza AFP. Ministrul sanatatii, Carolina Darias, a declarat presei ca guvernul condus de premierul Pedro Sanchez va adopta o hotarare in acest sens. Se va pune astfel capat masurii referitoare la…

- Guvernul spaniol condus de socialistul Pedro Sanchez lucreaza de mai multe luni la un plan de gestionare a pandemiei de COVID-19 la fel ca gripa, dorind ca aceasta abordare sa fie implementata și la nivelul Uniunii Europene, relateaza Euractiv . Potrivit ziarului El Pais , guvernul de la Madrid, alcatuit…

- Guvernul italian a decis, joi, ca purtarea mastii medicale sa devina obligatorie in exterior in toata Italia, a anuntat ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, dupa o reuniune a consiliului de ministri. Guvernul nu a precizat de cand va fi aplicata aceasta masura, dar a adaugat ca masca avand o protectie…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…