Spania: Pedro Sanchez a fost reconfirmat premier Socialistul spaniol Pedro Sanchez a fost reconfirmat marti prim-ministru, obtinand la limita votul de incredere al parlamentului, dupa ce duminica a pierdut un prim vot, punand astfel capat unei perioade de opt luni de blocaj politic, relateaza agentiile AFP si EFE.



Pedro Sanchez, care va putea forma astfel un guvern inedit de coalitie impreuna cu stanga radicala Podemos, a primit marti in parlament 167 de voturi pentru si 165 de voturi contra, alti 18 deputati abtinandu-se. Viitorul executiv va fi sprijinit si de mai multe mici partide regionale si nationaliste.



