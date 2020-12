Spania: Parlamentarii votează asupra unui proiect de lege privind dreptul la eutanasie Camera Deputaților a votat joi, cu o larga majoritate, în prima lectura, pentru un proiect de lege guvernamental care recunoaște dreptul la eutanasie în condiții stricte, în ciuda opoziției Bisericii Catolice, potrivit AFP.

Textul a fost adoptat cu o larga majoritate cu 198 voturi pentru, 138 împotriva și doua abțineri. Va trebui însa aprobat de Senat anul viitor.

Cele doua partide membre ale coaliției guvernamentale (Partidul Socialist și Podemos, stânga radicala) au votat în favoare, la fel ca și aliații lor de independența catalana și liberalii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

