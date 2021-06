​Spania, marcată de diviziune și scepticismul în fața grațierii separatiștilor catalani La patru ani de la tentativa de secesiune din Catalonia, populația a fost împarțita pe strazile Barcelona și Madrid dupa anunțarea de luni a grațierii a noua separatiști catalani într-un gest de &"reconciliere&" de catre guvern, potrivit AFP.



"Mi-aș dori ca toate acestea sa se normalizeze odata pentru totdeauna. Pentru ca suntem la mijloc", marturisește pentru AFP José Luis Moray, vânzator de 52 de ani într-un chioșc de pe celebrul bulevard Las Ramblas din barcelona, care apreciaza aceasta grațiere.



La câțiva pași distanță, în…



