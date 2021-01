Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Spania au decis sa inaspreasca restricțiile de circulație in mai multe regiuni, inclusiv in Madrid, in incercarea de a evita un al treilea val al pandemiei dupa sarbatori. In plus, noua tulpina de coronavirus, mult mai contagioasa, a fost depistata deja la mai multe persoane.

- Studentii din Madrid vor fi testati la intoarcerea din vacanta de Craciun in sase campusuri universitare. Ei au fost sfatuiti ca in vacanta, oriunde s-ar afla, sa aiba cat mai putine contacte si sa poarte masca. Autoritatile au anuntat ca in cele doua arhipelaguri spaniole, Canare si Baleare, s-a inregistrat…

- Portugalia va interzice circulatia in plan intern si va inchide scolile in preajma a doua sarbatori nationale in incercarea de a reduce raspandirea COVID-19 inainte de Craciun, conform anuntului facut sambata de premierul Antonio Costa, transmite Reuters. Circulatia intre localitati va fi interzisa…

- Spania a inceput o campanie masiva de testare a populației, pentru depistarea persoanelor infectate cu Covid-19, anunța tvr . In ciuda restricțiilor, Andaluzia și Catalonia continua sa fie cele mai afectate regiuni din Spania. Sute de oameni sunt chemați zilnic in centre special amenajate in sali de…

- Tot mai multe regiuni din Spania inchid restaurantele si activitatile neesentiale din cauza numarului prea mare de cazuri de COVID, dar deocamdata nu se prevede izolarea la domiciliu. In zona Madridului, unde locuieste o importanta comunitate de romani, Ministerul Sanatatii a corectat datele privind…

- Noile restrictii pentru stoparea pandemiei lovesc in plin angajații din Spania. Aproape 50.000 de șomeri, intr-o singura luna Numarul somerilor in Spania a crescut cu 1,31% in octombrie, fata de luna precedenta, dupa ce noile restrictii introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus au afectat piata…

- Ziarul Unirea STAREA DE URGENȚA reintrodusa in Spania, pentru a doua oara de la debutul pandemiei: Cat timp va dura Pentru a doua oara de la debutul pandemiei de coronavirus, autoritațile de la Madrid decreteaza stare de urgenta, potrivit euronews. Decizia a fost luata de guvern, in cadrul unei sedinte…

- Marile economii europene își revizuiesc în jos prognozele economice deja sumbre pe fondul izbucnirii celui de-al doilea val al pandemiei pe continent, numarul de infecții cu coronavirusul depașind 6,3 milioane de cazuri în Europa, relateaza CNBC.Banca Spaniei a avertizat marți…