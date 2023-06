Spania câștigă finala Ligii Națiunilor, după loviturile de departajare, învingând Croația cu scorul de 5-4 Echipa nationala a Spaniei a invins duminica, la lovituri de departajare, scor 5-4 (0-0, 0-0), echipa nationala a Croatiei, in finala Ligii Natiunilor, castigand trofeul. La Rotterdam, pe stadionul De Kuip, prima repriza din finala Ligii Natiunilor, dintre Spania si Croatia, a fost una fara goluri. Echipa antrenata de Luis de la Fuente a avut posesia mai buna, dar o singura ocazie clara la poarta lui Livakovic – sutul lui Gavi, din minutul 12. Croatia a stat bine in defensiva si nu a insistat in atac, doar Perisic dandu-i ceva emotii portarului Unai Simon. Nici repriza secunda… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

