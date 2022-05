Stiri pe aceeasi tema

- Alerta nationala de sanatate in Spania și Portugalia, dupa ce a fost depistata variola maimuței. Au fost anunțate treizeci de cazuri suspecte sau confirmate ale acestei boli rare in Europa, potrivit AFP.

- In marea finala a Eurovision Song Contest s-au calificat deja favoritele din Ucraina in prima semifinala de marți – iar colegii prezenți au fost dornici sa-și arate sprijinul pentru aceasta țara. „Ințelegem ca trebuie sa fim total atenți și concentrați pentru a arata ca muzica ucraineana și cultura…

- Efectele unui proiect de hotarare a Curtii Supreme a SUA, care ameninta sa anuleze 50 de ani de acces liber la avort, se rasfrang in toata Europa, unde activistii conservatori au reluat subiectul si au facut propriile eforturi pentru a restrictiona accesul la intreruperile de sarcina. Polonia este epicentrul…

- A fost identificat un caz de hepatita acuta la copii in Romania. Cazul este al unei fetițe in varsta de 5 ani, internata la un spital de specialitate in data de 4 aprilie. Nu a fost detectata nicio infecție virala activa, iar markerii pentru boli autoimune au fost negativi, precizeaza Ministerul Sanatații.…

- Este oficial. Producția lui Ford Mondeo a luat sfarșit in Europa dupa 29 de ani și un succes semnificativ pentru constructorul american in segmentul D. Sfarșitul celui mai mare rival pentru Volkswagen Passat a fost anunțat chiar anul trecut, din cauza numarului scazut de vanzari. Ultimul exemplar Mondeo,…

- Primavara poate fi uneori inselatoare: pot fi +25 de grade la final de martie, iar 3-4 zile mai tarziu poate veni inghetul. Asta s-a intamplat si acum in mai multe locuri din Europa, iar aceste episoade sunt foarte daunatoare livezilor si podgoriilor. In mai multe tari europene lunile februarie si martie…

- de Octavian Badescu PNRR a fost promovat cu surle si trambite, ca marea realizare a guvernarii Romaniei din ultima perioada. Este insa suficient sa iti arunci privirea pe cateva informatii pentru a intelege contextul si vei realiza ca asa-numitul “plan national de redresare si rezilienta” e doar un…