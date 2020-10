Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul Sanatatii, in ziua precedenta au fost inregistrate 6.861 de cazuri noi. Precedentul record a fost consemnat saptamana trecuta, cand intr-o singura zi au fost confirmate 5.533 de cazuri. Marti au fost efectuate 59.159 de teste, ceea ce inseamna o…

- Probleme in Suceava, orașul Siret a intrat in scenariul roșu dupa ce incidența cazurilor de coronavirus la mia de locuitori este de peste 7. Focarul de Covid-19 in oraș a aparut la Spitalul de...

- Guvernul a inclus pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat alte 4 regiuni din Spania. Acestea sunt Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, La Rioja. Astfel, in total, sunt 10 regiuni din Spania pentru care exista obligația de a intra in carantina pentru 14 zile la intoarcerea in Romania.

- Spania a introdus noi restrictii in mai multe regiuni, ca urmare a cresterii semnificative a numarului de noi cazuri de COVID-19, au anuntat luni autoritatile, transmite agentia DPA. Seful guvernului regional din Catalonia, Quim Torra, a declarat ca reuniunile cu mai multe de zece persoane sunt de acum…

- Romanii care vin din șase regiuni din Spania vor intra automat in carantina la sosirea in Romania, a decis Comitetul Național ... The post Carantina obligatorie pentru romanii care vin din șase regiuni din Spania appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat luni ferm decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, considerand-o "nepotrivita", transmite AFP preluat de agerpres. Intr-un interviu acordat televiziunii private Telecinco,…

- Spania inregistreaza peste 2.000 de noi cazuri zilnice si s-ar putea afla in fata unui al doilea val, au admis oficialii spanioli. Turismul este in pericol in masura in care ratele anularii calatoriilor rezervate in urma cu cateva saptamani sau luni au ajuns la 70% in Insulele Baleare.

- Aproximativ 40.000 de societati din sectorul hotelier-restaurante si-au inchis definitiv portile in Spania din cauza pandemiei de Covid-19, afectate de lipsa de turisti sau angajati, a anuntat marti Hosteleria de Espana, organizatia patronala din acest sector, transmite AFP.Aceasta cifra reprezinta…