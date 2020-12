Catalonia, scena unei tentative de secesiune in 2017, va organiza la 14 februarie noi alegeri regionale, un scrutin marcat de divizarea miscarii separatiste, transmite AFP.



Dizolvarea parlamentului regional si convocarea alegerilor au fost anuntate marti in jurnalul oficial catalan.



Scrutinul, al cincilea in zece ani, va avea loc mai devreme cu un an decat era prevazut, din cauza destituirii in septembrie de catre justitie a sefului executivului regional, separatistul Quim Torra.



El fusese condamnat pentru ca refuzase sa retraga un banner cu continut separatist…