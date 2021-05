Stiri pe aceeasi tema

- Spania a ieșit oficial din starea de alerta duminica, 9 mai, dupa mai bine de jumatate de an. Masura guvernului spaniol pune punct unor restrictii anti-Covid-19, in special in ceea ce privește libera circulație. Totuși, unele comunitati autonome, precum Valencia, Baleares, Canarias, Tara Bascilor si…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, si a stabilit masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit…

- AUR va depune un proiect care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament, a anunțat George Simion, miercuri, intr-o conferința de presa, la Parlament. „Suntem intr-o permanenta stare de alerta. (...) Vom face un an de zile de cand se…

- Ludovic Orban a transmis in cursul zilei de azi ca se poarta discutii privind flexibilizarea masurilor anti Covid 19.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca se poarta discutii pentru flexibilizarea masurilor de restrictie impuse in contextul pandemiei de COVID 19, conform Agerpres. A fost…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile in Romania, cu pastrarea restricțiilor care sunt in vigoare la acest moment. The post Starea de alerta se prelungește in Romania, cu menținerea restricțiilor. Focarele de COVID vor fi incluse in calculul…

