Spania a confiscat cea mai mare cantitate de marijuana capturată vreodată Poliția din Spania a declarat sambata (5 noiembrie) ca a confiscat 32 de tone de marijuana ambalata, cu o valoare stradala de cel puțin 64 de milioane de euro (63,74 milioane de dolari), despre care a spus ca este cea mai mare cantitate gasita vreodata in Spania sau la nivel internațional. Banda a uscat plantele de marijuana, le-a ambalat și le-a trimis in parți din Spania, Elveția, Olanda, Germania și Belgia, potrivit Reuters. Poliția a percheziționat o serie de ferme și fabrici de producție din Spania intr-o operațiune numita Gardens. Spania a confiscat cea mai mare cantitate de marijuana din… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Poliția spaniola a declarat sambata ca a confiscat 32 de tone de marijuana ambalata, cu o valoare de piața de cel puțin 64 de milioane de euro, despre care a spus ca este cea mai mare cantitate gasita vreodata in Spania sau la nivel internațional, potrivit Reuters.

