- Mulți iși doresc sa aiba casa lor in care sa se simta in siguranța, alaturi de familie. Dar ce te faci cand acest lucru nu este posibil, și te simți amenințat chiar la tine acasa? Un astfel de caz s-a petrecut la Iași și nu, nu au intrat hoții peste el. Ieșeanu nu s-a simțit in […] The post Suma uriasa…

- Cei trei directori de top ai Twitter Inc concediați de noul proprietar Elon Musk vor primi plați compensatorii in valoare totala de aproximativ 122 milioane de dolari, a declarat vineri firma de cercetare Equilar, citata de Reuters, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Inspectorul ANAF Timiș reținut ieri de procurorii DNA Timișoara a trecut cu vederea, in schimbul șpagii primite, o evaziune fiscala uriașa. Conform procurorilor anticorupție, firma pe care Alexandru Țaran a protejat-o a efectuat operațiuni comerciale fictive in valoare de peste cinci milioane de lei.…

- Biserica Unificarii, ale carei legaturi stranse cu partidul de guvernamant al Japoniei au iesit la iveala dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, a recunoscut ca a acceptat donatii ”excesive” de la mama suspectului in acest caz si ca va analiza daca donatiile au fost cauza asasinatului, relateaza…

- Dupa ce facturile la curent au crescut exagerat, tot mai multe vedete au ieșit in mediul online și au vorbit despre sumele uriașe pe care sunt nevoite sa le plateasca pentru energia electrica pe care au consumat-o. Și Adi de la Valcea a pațit-o! Cantarețul povestește ca a primit mai multe facturi venite…

- 2.992 lei este valoarea facturii emisa de ENEL pe care a primit-o Anca Alexandrescu.„Nu am fost acasa in perioada in care mi-au pus 1000 de kw in plus. (...)Nu mai faceți abuzuri, ca iese lumea in strada”, a spus Anca Alexandrescu in emisiunea de joi seara.

- Factura URIAȘA primita de o familie din Sibiu. Soluția oferita de Electrica pentru plata sumei de aproape 33.000 de lei Factura URIAȘA primita de o familie din Sibiu. Soluția oferita de Electrica pentru plata sumei de aproape 33.000 de lei O familie din județul Sibiu, localitatea Sibiel, a avut parte…