Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o saptamana au fost inregistrate 10 denunțuri ale polițiștilor, dupa ce șoferii au incercat sa-i corupa pentru a nu fi documentați pentru ca au incalcat Regulamentul Circulației Rutiere, anunța IGP.

- Miruna Pascu, mama șoferului drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, vrea sa scape de arestul preventiv. Ea le cere magistraților o masura mai blanda, cum ar fi control judiciar sau arest la domiciliu.

- Celebra Vladuța Lupau a fost la un pas de a ajunge la inchisoare, dupa ce autoritațile Statului au prins-o ca a solicitat bani de la bugetul Statului, in pandemie, fara sa aiba o acoperire legala. Pe numele ei a fost intocmit un dosar penal, in județul Salaj, insa ca sa scape de o condamnare penala,…

- Sandro Tonali, jucator transferat in aceasta vara de Newcastle United, este implicat intr-un scandal uriaș de pariuri ilegale. Acesta a recunoscut ca este dependent de jocurile de noroc, iar presa din Italia a anunțat și pedeapsa pe care acesta o va primi.

- Anamaria Prodan, in varsta de 50 de ani, are un nou iubit, dupa cum susțin apropiații acesteia. Poza impresarei a fost proiectata pe Burj Khalifa, dupa ce afaceristul arab ar fi platit 100.000 de euro pentru aceasta surpriza. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf s-a mutat o perioada in Dubai, acolo…

- „M-a șocat suma de bani uriașa, monstruoasa”, a declarat Tudor Buzatu referitor la șpaga pe care ar fi luat-o tatal sau, Dumitru Buzatu, de la omul de afaceri Emil Savin. Mai mult, Tudor Buzatu a spus la Antena 3 CNN ca tatal sau ducea o viața normala și sunt „șanse slabe” ca acesta sa fi luat șpaga…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Baia Mare, acolo unde s-au descoperit acțiunile ilegale savarșite de o asistenta medicala de la Serviciul de Medicina Legala. Femeia este acuzata ca a ajutat mai mulți șoferi sa nu aiba probleme cu legea, evitand dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului.…

- Pedeapsa blanda pentru un tanar din Alba prins de TREI ori la volan fara permis: A facut accident URMARIT de poliție Pedeapsa blanda pentru un tanar din Alba prins de TREI ori la volan fara permis: A facut accident URMARIT de poliție Un tanar din Alba a fost condamnat la pedeapsa de un an de inchisoare,…