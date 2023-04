Șpaga de 22 milioane de la Otopeni duce pas cu pas spre Mîndrescu Șpagile de peste 22.000.000 de euro cerute de fostul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), George-Alexandru Ivan, aflat acum la beciul domnesc, erau destinate și pentru persoane din conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Pentru cine a cerut șpaga directorul Aeroportului Otopeni Potrivit informațiilor noastre furnizate din interiorul DNA, cea mai mare parte din șpagile de peste 22.000.000 de euro cerute de fostul director general, respectiv director comercial al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), George-Alexandru Ivan, erau destinate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

