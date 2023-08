Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producator de energie electrica din Romania, listata luna trecuta la BVB, a raportat un profit net in creștere cu 46% fața de perioada similara din 2022.

- Startupul Neuralink al lui Elon Musk a atras 280 de milioane de dolari intr-o runda de finantare condusa de Fondul Fondatorilor al lui Peter Thiel, la cateva luni dupa ce a obtinut aprobarea pentru primul sau studiu clinic pe oameni, transmite Reuters, citat de news.ro.Compania nu a dezvaluit evaluarea…

- Twitter a fost criticat pentru moderarea prea laxa a conținutului, critici urmate de un exod al multor clienți de publicitate, care nu doreau ca reclamele lor sa apara alaturi de conținut nepotrivit scriu BBC și Reuters.Twitter a pierdut aproape jumatate din veniturile obținute din publicitate de cand…

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt ”cat se poate de seriosi” in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca... The post Batalia dintre Musk și Zuckerberg ar putea fi cea mai mare lupta din istoria lumii: venituri estimate la peste 1 miliard de dolari appeared first…

- Compania petroliera naționala a Arabiei Saudite, Saudi Aramco, a majorat prețurile petrolului pentru cumparatorii din Asia, Statele Unite și Europa dupa cea de-a 35-a reuniune ministeriala OPEC+ din 4 iunie, potrivit Wall Street Journal. Prețul pentru sortimentul Arab Light va crește cu 0,45 dolari…

- Cea mai recenta plecare se adauga la o provocare din ce in ce mai mare pentru noul CEO al Twitter, Linda Yaccarino, chiar inainte de a intra in acest rol. Joi, Ella Irwin a declarat pentru Reuters ca a demisionat din functia de vicepresedinte al produsului pentru incredere si siguranta la compania de…

- Elon Musk, șeful Tesla, a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai bogați oameni din lume, devansandu-i pe Bernard Arnault, CEO-ul LVMH și Jeff Bezos, fondatorul și CEO Amazon. Elon Musk, miliardarul american proprietar al Twitter de mai multe luni, are o avere de 192 de miliarde de dolari, potrivit…

