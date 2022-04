Stiri pe aceeasi tema

- Ce-am invațat din palma data de Orban și Vucic Marii Resetari? Cum sa privim lumea, daca ochii noștri nu vad decat ce vor alții sa vada? Supraviețuim unui complex al fricilor. Ne-au indus teama de Covid 19, acum teama de Putin. Suntem invațați sa ne luptam cu dușmanii. De prea multe ori, inchipuiți.…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și fost diplomat, considera ca Romania nu va fi atacata de Rusia, care nu poate duce o confruntare directa cu forțele NATO. De asemenea, fostul ministru are și un mesaj adresat barbaților speriați, care vor sa fuga din Romania, de teama unu razboi. “Indiferent…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste in aceasta seara, incepand cu ora 21,30, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat, pe Facebook, ca Ursula von der Leyen ajunge miercuri in Romania. “Presedinta CE va vizita Romania si Slovacia…

- Cristian Tudor Popescu a declarat despre razboiul declansat de Rusia in Ucraina ca „Ucraina e Romania!”. „Ucraina si Romania inseamna Europa. Rusia, in momentul de fata a declarat razboi Europei. A declarat razboi NATO, Statelor Unite, lumii intregi. Romania este in razboi cu Rusia!”, conchide CTP,…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

In ultimii ani Ucraina și estul Europei au devenit punctul central al discuțiilor geostrategice din lume iar interesul marilor puteri pentru aceasta regiune dateaza de secole.