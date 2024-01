Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, incepand cu data de incepand cu data de 28.12.2023, pana la data de 25.02.2024, inclusiv, fata de un barbat cercetat pentru savarsirea infractiunior…

- DNA Cluj a dispus trimiterea in judecata a soților Claudia și Dorin Petru Gliga, aceștia aflandu-se in arest. Cei doi sunt parinții Tabitei Gliga, soția lui Catalin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, și sunt acuzați ca au incercat sa mituiasca o judecatoare de la Curtea de Apel Cluj. Procurorii…

- Europarlamentarul roman Vlad Botos (grupul Renew) i-a cerut luni cancelarului Austriei, Karl Nehammer, sa nu se mai opuna aderarii Romaniei la spatiul Schengen."Ne gasim in situatia incredibila in care Parlamentul European recomanda aderarea, Comisia Europeana constata ca toate criteriile sunt indeplinite…

- AC Milan a fost afectata din plin de accidentari. Nu mai puțin de 15 jucatori s-au „rupt” in acest sezon, din care s-au scurs abia 3 luni. AC Milan este a treia in Serie A, la doar 6 puncte de liderul Juventus, și tot pe 3 in grupa de Champions League, dar cu șanse reale la calificarea in optimile competiției.…

- Dupa ce a atins limitele legale pentru imprumuturile de import-export, Coreea de Sud apeleaza la banci locale pentru a ajuta Polonia sa cumpere arme in valoare de 22 de miliarde de dolari, in cea mai mare vanzare de arme a Seulului, au declarat cinci persoane familiare cu chestiunea, pentru Reuters.”Cinci…

- „Am avut la Palatul Parlamentului o intalnire, greu de descris in cuvinte, cu Ella Haimi, sotia cetateanului roman tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Drama pe care o traverseaza acum sotia lui Tal Haimi si intreaga sa familie este fara margini, ca si a multor familii aflate…

- „Am avut la Palatul Parlamentului o intalnire, greu de descris in cuvinte, cu Ella Haimi, sotia cetateanului roman tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Drama pe care o traverseaza acum sotia lui Tal Haimi si intreaga sa familie este fara margini, ca si a multor familii aflate…

- Un polițist-examinator din județul Argeș s-a confruntat cu o situație mai ieșita din tipare. Totul dupa ce un barbat care voia sa devina șofer „cu acte-n regula” s-a prezentat la proba practica pentru obținerea carnetului de conducere mirosind a alcool. Tanarul a fost testat cu alcooltestul, iar rezultatul…