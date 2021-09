Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a reactionat, intr-o declaratie de presa de la Oradea, la acuzatiile ministrului sanatatii Ioana Mihaila , precizand ca erau la ministerul sanatatii 480 de milioane de lei necheltuiti. „A venit cu demisia domniei sale”, a fost prima reactie a premierului Citu, dupa ce a fost intrebat…

- Victor Costache a recunoscut de ce a fost inlaturat: “Orban mi-a cerut demisia, dupa ce am propus testarea in masa”. Dr. Victor Costache, fost ministru al Sanatații, a recunoscut la Sinteza Zilei ca Ludovic Orban i-a cerut demisia pe motiv ca ar fi propus testarea in masa, dupa o discuție cu profesorul…

- Un ordin emis de ministerul sanatații prevede o serie de obligații pentru distribuitorii care primesc autorizație pentru furnizarea acestor medicamente. Cadrul legal pentru asigurarea disponibilitatii medicamentelor utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale a fost modificat printr-un ordin semnat…

- Institutul de Urologie si Transplant din Cluj – unitatea spitaliceasca cu cea mai mare experienta din tara in domeniul transplantului renal, risca sa se inchida intrucat a ramas fara surse de finanțare. Sute de pacienți sunt acum in pericol sau pe liste de așteptare pentru un transplant care poate…

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde urmeaza sa fie aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana...

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde va fi aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, intr-o conferinta de presa. „Din discutia pe care am avut-o cu secretarul general adjunct, astazi s-au obtinut…

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde va fi aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, intr-o conferinta de presa.

- Premierul Florin Citu (PNL) si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila (USR PLUS), au facut, vineri, declaratii contradictorii despre Agentia Nationala pentru Infrastructura in Sanatate. In timp ce premierul afirma ca nu s-a ajuns la un acord in coalitie, Mihaila sustine ca proiectul face parte din Programul…