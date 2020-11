Stiri pe aceeasi tema

- Gest emoționant la locul accidentului din Aiud unde, in urma cu cateva zile, o femeie de 45 de ani, cadru medical la Spitalul Municipal, a fost spulberata de un autoturism, in timp ce traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni. In data de 26 septembrie 2020, in jurul orei 20:30, pe strada Cuza…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ranit grav o persoana, duminica, la Paris, dupa care a fugit, au anuntat surse ale prefecturii din capitala franceza, relateaza AFP. Victima este cetatean afgan si solicitant de azil in Franta si a fost transportata la un spital, fiind in stare critica, potrivit pompierilor,…

- Adrian Rus, 26 de ani, portarul echipei CFR Cluj, e indragostit lulea de noua lui soție, artista Vladuța Lupau, 29 de ani. Cei doi s-au casatorit recent, dupa un an de logodna, iar fotbalistul a surprins-o cu un gest inedit: și-a tatuat chipul ei pe un braț. Jucatorul a dezvaluit tatuajul printr-o fotografie…

- Cand vine vorba de bunul simț, se pare ca pe la Ionel Danciulescu a cam ezitat ”sa ajunga”. Gestul pe care l-a comis in plina strada de fața cu prietenul sau! Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro!

- Patru tineri cu virstele cuprinse intre 18 ani și 22 de ani, locuitori a capitalei, sint cercetați penal de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, dupa ce au batut un tinar de 25 de ani. Indivizii in dimineața zilei…

- O echipa a Directiei Administrarea Domeniului Public le face viata mai usoara soferilor din municipiu: are drept sarcina principala aducerea la cota a caminelor de canalizare de pe strazile din Ramnicu Valcea. Doar in ultimele doua saptamani, din dispozitia primarului Mircia Gutau trasata ca urmare…