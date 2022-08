Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proporții in Suceava! Alexandra urma sa devina mama pentru prima data, fiind insarcinata in opt luni. Visul ei și al lui Silviu, cel care urma sa ii devina soț, era aproape sa se indeplineasca. Din nefericire, Alexandra s-a stins din viața chiar in ziua nunții sale. Mirele a facut atac de…

- O adevarata drama s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava, cand o tanara, in varsta de 24 de ani, insarcinata in 7 luni, a murit, chiar in ziua in care ar fi trebuit sa fie mireasa, scriu jurnaliștii de la obiectivdesuceava.ro . Potrivit…

- Pasagera motocicletei, o tanara de 20 de ani, implicata intr-un accident rutier pe un drum din localitatea Visoca, raionul Soroca, a decedat la spital. Anunțul a fost facut de poliție.Din nefericire, decesul a fost provocat de traumele suferite in urma impactului.

- In urma cu șase luni Gabriel Torje a trecut printr-o mare tragedie. Fotbalistul de la Dinamo a traversat o perioada cumplita, moartea tatalui, iar barbatul nu poate sa depașeasca acest moment extrem de greu. Acum a postat un mesaj trist pe Instagram.

- Au trecut șapte luni de cand Petrica Mațu Stoian a plecat dintre noi, insa artistul nu are cum sa fie uitat de prieteni și apropiați. Constantin Enceanu, bunul sau prieten, e distrus și acum de durere dupa plecarea lui la ceruri. Cantarețul spune ca nu i-a șters numarul din telefon.

- Pompierii și soldații cauta in continuare supraviețuitori in daramaturile mallului ucrainean din orașul Kremenciuk, distrus ieri de o racheta ruseasca. Autoritațile au declarat ca 36...

- Este știrea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Mihai Zmarandescu va deveni tata pentru prima oara! Fiul lui Catalin Zmarandescu a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, acolo unde a postat un videoclip cu actuala sa partenera de viața, Alexandra, cu burtica de gravida la vedere!

- Mai, luna nefasta pentru motocicliști. Doi motocicliști și-au pierdut viața in accidente rutiere. Ultimul a decedat duminica, dupa ce in 20 mai a fost implicat intr-un grav accident rutier pe DN17, in Livezile. Acesta s-a casatorit chiar in luna mai, iar proaspata sa soție era și insarcinata. Cristian…