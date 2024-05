Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi tensionata la Judecatoria Mangalia. Ancuța Popoviciu a starnit, din nou, revolta printre parinții victimelor lui Vlad Pascu, astfel ca acum nu mai au nicio speranța ca se va face drepttate in ceea ce privește moartea copiilor lor. Parinții lui Sebi Olariu și mama Robertei Dragomir au fost…

- Joi, 9 mai, este ziua cea mai lunga din procesul lui Vlad Pascu. Daca nu se vor amana din nou audierile, acesta ar putea fi si ultimul termen de la Judecatoria Mangalia, iar la finalul lui se va anunta data pronuntarii primului verdict din dosar. El va fi dat de judecatoarea Ancuta Popoviciu, care a…

- Un protest are loc joi fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, in care au murit doi tineri. Zeci de persoane, printre care si tatal tanarului ucis Sebastian Olariu, au pornit, pe ploaie, din Vama Veche spre locul in care a avut loc accidentul.…

- Un protest are loc joi fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, in care au murit doi tineri. Zeci de persoane, printre care si tatal tanarului ucis Sebastian Olariu, au pornit, pe ploaie, din Vama Veche spre locul in care a avut loc accidentul.…

- Lacrimile lui Valentin Olariu au impresionat o țara intreaga! Barbatul cere dreptate pentru fiul sau, decedat intr-un mod infiorator vara trecuta. Oana Roman nu a ramas indiferenta in fața suferinței imense a barbatului și a luat atitudine.

- Tatal lui Sebi Olariu, tanarul care a fost ucis de Vlad Pascu in terifiantul accident de la 2 Mai, a fost prezent in podcastul ”Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar. Cu durere in suflet, acesta a vorbit despre momentul in care a aflat ca fiul sau s-a stins din viața. “Era o doamna la […]

- Momente grele pentru mama lui Sebi Olariu, tanarul care a murit in urma tragicului accident provocat de Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan. Femeii i s-a facut rau in sala de judecata.

- Vlad Pascu ar fi trebuit, joi, sa iși afle sentința in procesul de ucidere din culpa, dupa ce a ucis doua persoane in 2 Mai. La inceputul procesului, a avut loc un moment halucinant, care i-a lasat masca pe toți cei prezenți in sala. Judecatoarea a intrebat daca la proces este prezent și Sebi Olariu,…