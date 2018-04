Soţii Maleon îşi făcuseră testamentul înainte să se sinucidă. Vezi cui a lăsat toată averea Fostul director al BCU si sotia sa si-au lasat averea Universitatii „Alexandru Ioan Cuza". Familia Maleon si-a incheiat testamentul la un notar din Iasi, in vara anului trecut. Motivatia familiei la incheierea testamentului a fost ca era ca o masura asiguratorie in conditiile in care cei doi soti calatoreau destul de des in afara granitelor tarii. Insa, cel mai probabil, casa si terenul familiei de pe strada Alistar nr. 4 nu vor intra in proprietatea universitatii din Co­pou, ci vor fi vandute de catre banca de la care profesorul a imprumutat bani, pentru construirea imobilului. Terenul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

