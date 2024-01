Stiri pe aceeasi tema

- Ea a fost acuzata ca magazinul pe care il deține, in centrul orașului Pitești, vinde haine, parfumuri și pantofi sub marci renumite, dar care, in realitate erau false. In total, 15 companii celebre au fost numite in procesul in care e inculpata Lavinia Bughiu. Ea a fost condamnata la 8 luni de inchisoare.…

- Comenzile erau plasate, atat prin intermediul rețelelor de socializare, prin transmiterea unui mesaj, cat și prin intermediul unei aplicații de mesagerie, iar produsele postate, ce purtau insemnele unor marci consacrate, nu aveau o descriere sau un preț de vanzare, potențialul client fiind indrumat…

- Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au pus in executare joi un mandat de percheziție domiciliara, in Sectorul 5, la doi barbați și o femeie, cu varste cuprinse intre 22 și 46 de ani, care ar fi comercializat, prin intermediul unor conturi create pe rețelele de socializare,…

- O femeie din Teiuș percheziționata de polițiști: In ultimii trei ani ar fi vandut haine contrafacute. Ce au gasit anchetatorii O femeie din Teiuș care vindea haine contrafacute a avut parte de doua percheziții din partea polițiștilor. Din cate se pare femeia vindea haine care imitau firme celebre inca…