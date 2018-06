Stiri pe aceeasi tema

- Sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a fost inculpata joi de frauda, in cadrul unei anchete cu privire la deturnari de fonduri publice, a anuntat Ministerul israelian al Justitiei, relateaza Reuters.

- Jucatorii din selectionata Danemarcei au facut cheta pentru ca unul dintre coechipierii lor, Jonas Knudsen, sa poata zbura acasa cu un avion privat, pentru a-si vedea fetita nou nascuta, imediat dupa victoria impotriva reprezentativei Peru, in meciul de debut la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia,…

- Purtatoarea de cuvant a opozantului rus Aleksei Navalnii a fost condamnata miercuri de un tribunal din Moscova la 25 de zile de inchisoare pentru rolul sau in organizarea de proteste la nivel national impotriva presedintelui Vladimir Putin la inceputul acestei luni, relateaza Reuters. …

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, a fost trimis la inchisoare pentru 30 de zile de catre un tribunal din Moscova pentru rolul sau in organizarea protestelor din 5 mai, scrie Reuters.

- O instanta din Coreea de Sud a condamnat-o la 24 de ani de inchisoare pe Park Geun-hye, care a fost gasita vinovata de coruptie in urma unui imens scandal care a relevat legaturile ilicite intre clasa politica si unele din cele mai mari conglomerate din Coreea de Sud, informeaza agentia Reuters.…

- Rapperul DMX a fost condamnat, miercuri, la un an de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat in procesul in care era acuzat ca nu a platit taxe in valoare de 1,7 milioane de dolari, informeaza Reuters.El a primit sentinta din partea judecatorului Jed Rakoff din Manhattan. DMX, pe numele sau real…