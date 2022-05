In varsta de 29 de ani, soția lui Dani Oțil a surprins cu cea mai recenta apariție a ei. Intr-un costum de baie sexy, format din doua piese, și incalțata cu sandale cu toc, Gabriela a aparut pe strada. Gabriela Prisacariu e fotomodel și soția lui Dani Oțil, celebrul prezentator al matinalului de la Antena 1. Vedeta a nascut in urma cu aproximativ opt luni de zile primul ei copil, pe Tiago. Și-a revenit rapid la silueta ei inainte de a ramane insarcinata și s-a mandrit imediat ce a avut ocazia, in diverse vacanțe sau la evenimente. Așa s-a intamplat și acum, soția lui Dani Oțil a imbracat un costum…