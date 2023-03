Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Bruce Willis, Emma Heming Willis, le-a cerut jurnaliștilor sa pastreze distanța și sa nu mai țipe la starul din „Die Hard" atunci cand il vad in public. Solicitarea ei vine la cateva saptamani dupa ce familia a anunțat ca Bruce Willis are o forma de demența. Fii la curent cu cele…

- Emma Heming Willis le cere „spațiu” paparazzilor dupa ce Bruce Willis a fost diagnosticul cu demența. Emma Heming Willis a cerut pe Instagram sfaturi despre cum ar trebui sa acționeze pentru siguranța lui Bruce Willis in condițiile in care este vanat de paparazzi și a fost fotografiat in public dupa…

- Emma Heming Willis, sotia actorului Bruce Willis, a facut o declaratie prin care le-a cerut paparazzilor „sa pastreze distanta" atunci cand il urmaresc pe actorul in varsta de 67 de ani, care a fost recent diagnosticat cu dementa, conform Variety. Heming Willis a publicat un videoclip pe Instagram,…

- Luminița Popescu și sora ei au fost surprinse de catre paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro intr-o situație neplacuta chiar in centrul Capitalei. Bolidul cu care erau s-a stricat și au trebuit sa aștepte o platforma pentru a reuși sa plece.

- Ioana Nastase și Ilie Nastase traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc, dar și viața pe care au visat-o. Și, cum are incredere deplina in soția lui, fostul tenismen iși lasa partenera destul de des singura la cumparaturi, atunci cand acesta este ocupat cu afacerile…

- Fanii celebrului star american cunoscut pentru rolurile din seria „Die Hard („Greu de ucis”), dar și din pelicule precum „Pulp Fiction”, „Armageddon” sau „The Fifth Element” au aflat, de la apropiații lui Bruce Willis, ce vești au primit de la medici cu privire la diagnosticul vedetei lumii filmului,…

- Un cuplu de iranieni, foarte activi și cu mulți urmaritori pe rețelele de socializare, și-a aflat pedeapsa dupa ce tinerii au fost filmați dansand intr-o piața din capitala Teheran iar inregistrarea s-a viralizat.In clipul distribuit online, Astiyazh Haghighi, de 21 de ani, este vazuta dansand fara…

- Aici este dovada faptului ca Raul Rusescu știe sa se comporte cu soția lui! Jucatorul de la Concordia Chiajna a fost surprins, de curand, de catre PAPARAZZI SpyNews.ro in timp ce se afla la o florarie din Capitala. Se pare ca acesta este secretul unei casnicii de durata, așa cum o are Raul Rusescu cu…